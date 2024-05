SARONNO – Pavia si aggiudica gara 2 della semifinale interregionale di serie B con il risultato finale 77-70. La formazione di coach Cristelli si rifà della sconfitta di sabato scorso a Saronno e vince in casa, la Robur accenna la rimonta ma non riesce ad agguantare gli avversari. Si deciderà tutto in gara 3, sabato sera al PalaRonchi di Saronno.

