CASTELLANZA – Non c’è un attimo di respiro in questa Serie B Nazionale Old Wild West, l’AZ Pneumatica Robur Saronno di nuovo in campo per il turno infrasettimanale valevole per l’undicesima giornata di campionato, gli avversari al PalaBorsani di Castellanza sono i siciliani di Agrigento.

Partita a due facce per Saronno, un primo tempo ben disputato vanificato peró da un drastico calo nella seconda frazione di gioco, dove la squadra non ha retto a livello mentale l’allungo degli avversari, permettendogli di scappare via con troppa facilità. Vincono i siciliani 108-78.

La Robur ci riproverà domenica contro Piacenza, contro cui servirá spingere ancora di più per ritrovare il successo.

Nel frattempo, godiamoci il racconto della partita attraverso gli scatti di Bereket Bellini.

