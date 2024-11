CASTELLANZA – Nona di campionato per l’AZ Pneumatica Robur Saronno che affronta la Fulgor Fidenza. Gli emiliani, così come i biancoazzurri, sono approdati quest’anno nella Serie B Nazionale e sono stati protagonisti di un buon avvio di stagione con quattro vittorie e quattro sconfitte.

La spunta Fidenza grazie a una partita di livello e senza cali di tensione. Una prestazione invece sottotono soprattutto nel primo tempo per i saronnesi, con sette palle perse nel primo quarto e la fuga degli ospiti nel secondo periodo. La Fulgor ha meritato la vittoria grazie a una maggiore concentrazione e intensità, mantenuta durante tutto l’arco della sfida, mentre la Robur ha giocato bene soltanto a sprazzi e per battere un avversario così valido e preparato non basta.

Saronno tornerà alla caccia della vittoria domenica 10 novembre, i ragazzi giocheranno in trasferta a Vicenza, palla a due alle 18.

Intanto godiamoci come di consueto il racconto della partita di ieri sera grazie agli scatti di Bereket Bellini.

