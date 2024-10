CASTELLANZA – Partita entusiasmante per i ragazzi dell’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno, con una vittoria conquistata e sfumata almeno tre volte nell’ultimo minuto contro Mestre.

Per Saronno quarto finale punto a punto finito in favore degli avversari. Enorme consapevolezza di esserci, sempre, ma anche di dover imparare a gestire meglio le ultimissime azioni, per raccogliere quanto di ottimo si crea durante tutto il match.

Come di consueto, attraverso gli scatti di Bereket Bellini, ecco il racconto fotografico dell’emozionante incontro conclusosi 94-93 in favore dei veneti.

