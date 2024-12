ORZINUOVI – Quattordicesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West per l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno, si gioca contro la Pallacanestro Crema, incontro fondamentale per confermare il buon momento momento di forma per i biancoazzurri in seguito alla vittoria contro Fiorenzuola.

I biancoazzurri giocano una buona partita sia in fase offensiva e soprattutto in fase difensiva, non permettendo a Crema di impensierire la squadra di coach Gambaro. Punteggio finale 66-84 in favore di Saronno

La Robur ottiene la terza vittoria stagionale, la prima fuori casa. Ma non c’è tempo di rilassarsi, sabato 7 dicembre i ragazzi saranno di nuovo in campo contro la Virtus Imola per un’altra partita decisamente significativa per la classifica.

Come di consueto, il racconto fotografico della partita con gli scatti di Bereket Bellini.

