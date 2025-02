SARONNO – Il raduno alla stazione ferroviaria di centrale di Saronno, poi col Malpensa express l’arrivo al terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa e quindi il volo delle 14.20 di Easyjet per Palermo: è iniziata così la lunga giornata dell’Az Robur Saronno che stasera alle 20.45 è di scena al Palafantozzi di Capo d’Orlando in Sicilia, per affrontare la formazione locale. Si gioca per la 28′ giornsta del campionato di basket maschile serie B Nazionale.

Saronnesi a caccia di punti, che vengono da impegni difficili e diverse sconfitte, che si troveranno di fronte una formazione quotata ma che sono decisi a vendere cara la pelle: clima buono, grande spirito di gruppo sin dalla partenza: le premesse sono sicuramente migliori. La squadra raggiungerà con i minibus Capo d’Orlando, incantevole località turistica di fronte alle isole Eolie, per un match del quale ilSaronno proporrà flash in diretta, con foto e aggiornamenti del risultato.

(foto; l’Az Robur Saronno in partenza a Malpensa col volo Easyjet per Palermo)

19022025