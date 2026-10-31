SARONNO – Sconfitta casalinga per la Robur Saronno, battuta 72-95 dalla Bocconi Milano nella settima giornata del campionato di serie B Interregionale, disputata sabato sera al PalaRonchi di via Colombo. Partenza equilibrata, con le due squadre che chiudono il primo quarto sul 22-22. Nel secondo periodo fa il suo debutto in maglia Robur Caglio, arrivato in settimana, che proprio sulla sirena dell’intervallo serve l’assist a Sironi per il canestro del 45-53.
La svolta arriva dopo la pausa lunga: la Bocconi infila una serie di triple e prende il largo, chiudendo la terza frazione sul 58-76. Nell’ultimo quarto i milanesi controllano senza difficoltà, fissando il risultato sul definitivo 72-95.
Tra gli ospiti anche lo statunitense Roberto Di Sibio, che due settimane fa aveva realizzato ben 46 punti nella trasferta contro il Don Bosco Torino, senza però riuscire a evitare la sconfitta della sua squadra.
Robur Saronno-Bocconi Milano 72-95
Parziali: 22-22, 23-31, 13-23, 14-19.
Progressivi: 22-22, 45-53, 58-76, 72-95.
(foto: alcune fasi del match di questa sera al Palaronchi)
31102026
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