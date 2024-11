GRAVELLONA TOCE – Trasferta in quel di Gravellona Toce per l’AZ Robur Saronno che affronta la Fulgor Omegna, formazione che occupa la zona alta della classifica di Serie B Nazionale Old Wild West.

Una sfida che si è rivelata dura e complicata per i biancoazzurri, costretti a rincorrere per la maggior parte del tempo. Negli ultimi due minuti, un clamoroso avvio di rimonta da sotto di dieci punti (80-70) si spegne sul più bello, per un solo tiro libero sbagliato i saronnesi non riescono a pareggiare e negli ultimi secondi Omegna mette i punti necessari per portarsi a casa la vittoria con il punteggio di 86-81.

Come di consueto, ecco il racconto fotografico della partita grazie agli scatti immortalati da Bereket Bellini.

L’AZ Robur Saronno torna in campo giovedì al PalaBorsani di Castellanza contro Fidenza.

