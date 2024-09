DESIO – Per AZ Robur Saronno un ottimo test contro un avversario di categoria, buone sensazioni in avvicinamento al campionato. La squadra continuerà a lavorare in vista dei prossimi appuntamenti prima del grande inizio.

Si può riassumere così il bilancio della partita pre-campionato dell’AZ Robur Saronno, impegnati ieri sera contro l’Aurora Desio, formazione anch’essa militante nel campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

QUI L’ARTICOLO

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?