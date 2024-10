DESIO – Quarta giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, si sfidano al PalaFitLine di Desio i padroni di casa dell’Aurora Desio e l’AZ Robur Saronno.

La Robur gioca la terza partita in fila dall’alto contenuto di emozioni e divertimento, ma purtroppo nonostante la buona presrazione neanche stavolta arriva la vittoria, sfuggita per un soffio. Un incontro molto equilibrato e in bilico fino al termine, catturato attraverso gli scatti di Bereket Bellini.

Saronno riparte dalla buona performance odierna e tornerà in campo giovedi per la sfida in casa alle 20.30 contro i bergamaschi del Treviglio, una formazione che attualmente veleggia nella parte alta della classifica del girone.

QUI L’ARTICOLO SULLA PARTITA

QUI L’INTERVISTA POST-PARTITA CON COACH GAMBARO

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti