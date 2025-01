CASTELLANZA – Chiuso il capitolo girone d’andata, torna alla riscossa l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno per la ventesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, e c’è subito uno scontro da fuoco e fiamme contro la Bakery Basket Piacenza, diretta concorrente in classifica dei biancoazzurri.

Dopo una gara di rincorsa per la Robur, l’ultimo quarto è una montagna russa di emozioni. Saronno accorcia, piano piano, minuto dopo minuto, grazie a uno scatenato Beretta, arrivando a -3 a cinque minuti dal termine. Rifuggono gli ospiti, rientra di nuovo la Robur con De Capitani e Beretta. Negri a trenta secondi dalla fine segna la tripla del -2 e accende la speranza. Beretta col libero da fallo tecnico fa -1. Poi girandola di liberi, Chiti sbaglia in lunetta e a dieci secondi dalla sirena Saronno è sotto di 2 con palla in mano. De Capitani parte come un razzo, semina tutti e vola per chiudere il layup ma viene steso, tiri liberi decisivi. Il primo rimbalza sul ferro ed esce, il secondo viene indirizzato di potenza verso l’anello per raccogliere il rimbalzo ma gli ospiti recuperano la sfera decisiva. Finisce così, vince Piacenza 77-75.

Grande rammarico per la Robur che ha sfoderato grinta e talento solo negli ultimi 12 minuti di gioco, andando comunque molto molto vicina a un recupero in extremis, ma non è bastato. C’è da mettere via la serata amara e voltare pagina, giovedì 16 la squadra di Gambaro sarà di nuovo in campo in casa contro Omegna.

Nel frattempo, come di consueto, godiamoci il racconto fotografico della sfida grazie agli scatti di Bereket Bellini.

