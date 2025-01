CASTELLANZA – Back-to-back in casa per l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno che a distanza di cinque giorni dalla sfida con Piacenza ospita Omegna per la ventunesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

Dopo un buon primo tempo per Saronno che è riuscita a chiudere in avanti, dal terzo quarto in poi la squadra di coach Eliantonio gestisce bene diverse situazioni offensive e difensive e si porta subito a distanza di sicurezza, la Robur ci prova ma non chiude il gap mentre il cronometro si esaurisce. Vittoria per Omegna che porta a casa la partita, 100-89 il risultato finale in favore dei piemontesi. Una prestazione comunque positiva per la squadra di Gambaro, soprattutto a livello offensivo, mentre in difesa c’è ancora da migliorare visti i tanti punti subiti. Adesso testa alla prossima, domenica 16 gennaio trasferta importantissima ad Agrigento per provare con le unghie e con i denti a tornare alla vittoria.

Nel frattempo, godiamoci come di consueto il racconto fotografico della partita con gli scatti di Bereket Bellini.

Vuoi essere aggiornato in tempo reale su tutte le notizie della Robur? Iscriviti al canale Telegram dedicato all’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno cliccando qui https://t.me/roburbasketils