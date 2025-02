CASTELLANZA – Back to Soevis Arena, l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno incrocia per la ventinovesima giornata di Serie B Nazionale Old Wild West la LuxArm Lumezzane.

Un grande rammarico, perché Saronno ha giocato un’ottima pallacanestro, soprattutto a livello difensivo, limitando ad esempio un letale scorer come Amici a soli dieci punti, ma alla fine l’ha spuntata Lumezzane per 76-70. È mancata un pizzico di fortuna in alcune situazioni che spesso decidono le partite, oltre che a un insolito 4/27 da tre, percentuale bassa un po’ come successo a Capo d’Orlando. Resta il fatto che la Robur dimostra per l’ennesima volta di essere squadra ostica per tutti, anche quando un po’ di sfavori arbitrali non aiutano. Adesso un altro micro riposo, mercoledì 26 febbraio si gioca contro la prima della classe, Treviglio.

Nel frattempo, come di consueto, godiamoci il racconto fotografico della partita tramite gli scatti di Bereket Bellini.

