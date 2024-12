CASTELLANZA – In seguito alle due belle vittorie con Fiorenzuola e Crema, scende ancora in campo l’AZ Pneumatica Robur Saronno per cercare di centrare il terzo successo in fila contro l’ostica Virtus Imola.

Partita che sembrava indirizzata nel terzo quarto, ma è stata brava Imola a non mollare grazie a un sensazionale Vaulet da 29 punti. La spuntano alla fine gli ospiti, risultato 84-79.



La Robur, seppur non aiutata dagli arbitri, ha tenuto bene per tutto l’arco dei quaranta minuti, vedendosi tuttavia sfuggire via la vittoria nel finale punto a punto. Buona prestazione di squadra nonostante la sconfitta, ma la strada è quella giusta.

Prossimo appuntamento domenica 15, si vola in Sicilia dove Saronno è attesa da Ragusa.

Nel frattempo, godiamoci come di consueto il racconto della gara tramite gli scatti di Bereket Bellini.

