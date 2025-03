CASTELLANZA – È arrivato il momento dello scontro direttissimo, l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno accoglie alla Soevis Arena la Virtus Ragusa.

Dopo un supplementare, la spuntano i siciliani per 81-76. Un’occasione sprecata. Se nel secondo tempo è stata come ci si aspettava una sfida alla pari, non si può certamente dire lo stesso dei primi venti minuti. Una Robur spenta, senza la solita energia che l’ha sempre contraddistinta. Poi si è riusciti in qualche modo a rientrare, ma se si va sotto di venti punti in uno scontro diretto c’è qualcosa che non ha funzionato. Una sconfitta che condanna la squadra di Gambaro all’ultimo posto scavalcata proprio da Ragusa. Ora c’è da rimboccarsi le maniche e non perdere voglia ed entusiasmo, perchè ancora i giochi non sono chiusi. Si riparte sabato 8 marzo, in trasferta contro i Fiorenzuola Bees.

Nel frattempo, godiamoci come di consueto il racconto fotografico della partita con gli scatti di Bereket Bellini.

