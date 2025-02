CAPO D’ORLANDO – All’Infodrive Arena di Capo d’Orlando, per la ventottesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West i padroni di casa dell’Orlandina Basket ospitano l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno.

Trasferta complicatissima per Saronno che ha affrontato una squadra molto forte e soprattutto che fa del proprio palazzetto un vero e proprio fortino dal è difficile uscirne vincitori. Se ci si aggiunge una cattiva serata al tiro dalla distanza (1/18 da tre), arma d’attacco che invece di solito aiuta la Robur a macinare punti, diventa un’impresa vera e propria strappare due punti in Sicilia. La spunta Capo d’Orlando che vince per 79-58 e consolida il quarto posto in classifica. Per Saronno, serata storta sotto più punti di vista, ma non c’è tempo di piangersi addosso. I ragazzi avranno poco tempo per riposare, si riparte sabato 22 febbraio in casa contro Lumezzane, palla a due alle 17.

Nel frattempo, vi proponiamo il racconto fotografico della partita tramite un mix di scatti effettuati da noi e dalla fotografa dell’Orlandina Basket Carmen Spina.

