CASTELLANZA – SARONNO – Finisce 78-75 in favore di Legnano la seconda giornata di campionato l’AZ Robur Saronno affronta i Legnano Knights. Una bellissima partita che ha infiammato il palazzetto, soprattutto durante lo sprint finale. Saronno sfortunata ma decisamente sul pezzo, si è visto un netto miglioramento in entrambe le fasi di gioco rispetto alla prima uscita contro Faenza. Con l’aggiustamento di qualche dettaglio sarà ancora meglio, ma la strada è quella giusta. Prossimo appuntamento sabato 5 ottobre alle 17, in casa contro i siciliani di Capo d’Orlando.

QUI L’ARTICOLO

foto Bereket Bellini

