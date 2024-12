CASALE MONFERRATO – Ci si aspettava un incontro frizzante e le aspettative non sono state minimamente deluse. Per la diciottesima giornata del campionato di Serie B Nazionale, in campo Monferrato Basket e Az Pneumatica Robur Saronno danno vita a una battaglia intensa e frenetica sin dal primo quarto.

Una gran bella partita, con punteggi da lega americana e ritmi forsennati ed elevatissimi per tutti i quaranta minuti. Un peccato per Saronno che ha condotto una gara attenta e concreta fino all’ultimo. Vince Monferrato 111-104. Hanno fatto la differenza per i padroni di casa i potenti lunghi che hanno sgomitato sotto le plance e segnato canestri su canestri da distanza ravvicinata, Martinoni in primis con 29 punti e 6 rimbalzi, sostenuto dai 21 punti di Wojchechowski e dalla quasi tripla doppia di Pepper con 22 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Robur invece molto prestante da tre, serata calda per Negri con 25 punti e 5/7 da tre e De Capitani che chiude con 25 punti e 3/4 dalla distanza, oltre a tanti grandi canestri dalla media e in penetrazione. Due squadre forti e belle da vedere che hanno regalato spettacolo ai presenti al PalaEnergica di Casale Monferrato.

Si chiude il 2024 da sogno della Robur, ora sguardo rivolto al nuovo anno, si riparte il 5 gennaio contro San Vendemiano.

Come di consueto, ecco il racconto fotografico della partita tramite gli scatti di Bereket Bellini.

QUI L’ARTICOLO COMPLETO

QUI L’INTERVISTA POST PARTITA

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti