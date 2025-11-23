BOFFALORA SOPRA TICINO – Ancora una battuta d’arresto per la Robur Saronno, che nel campionato di Serie B Interregionale incassa la settima sconfitta consecutiva. Un trend ormai ricorrente: squadra giovane, buona volontà, rimonte generose… ma il finale è quasi sempre lo stesso.

Sabato sera, al palasport di Boffalora Sopra Ticino contro Oleggio, i saronnesi hanno ceduto 96-86 all’Oleggio, formazione altrettanto giovane ma più concreta nei momenti chiave. La Robur, pur senza mai sfigurare, resta così relegata nei bassifondi della classifica, penultima davanti al solo Cremona. La partita era iniziata con segnali incoraggianti: 22-20 il primo quarto per Saronno, che però incassa la tripla sulla sirena. All’intervallo lungo il match si sposta sul 46-41 per i padroni di casa, ma con la Robur ancora pienamente dentro la gara. Nella ripresa, come spesso accade, il copione si ripete: equilibrio per larghi tratti, strappi che Saronno prova a ricucire, poi la progressiva fuga dell’Oleggio che costruisce il vantaggio decisivo negli ultimi minuti. Nonostante impegno e carattere, alla fine la Robur deve ancora arrendersi.

Una prestazione dignitosa ma non sufficiente per interrompere la serie negativa. E soprattutto un segnale chiaro: così non basta, e per risalire la classifica servirà un salto di qualità già dalle prossime gare.

(foto: alcune fasi del match)

23112025