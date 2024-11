PIACENZA – Trasferta domenicale per l’AZ Robur Saronno, impegnata al PalaBakery contro la Bakery Basket Piacenza per la dodicesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

Una partita ben giocata da entrambe le squadre e divertente per tutti i presenti al palazzetto, dall’esito incerto fino al colpo del ko inferto nell’ultimo minuto di gioco dal nr. 22 di Piacenza, Lanzi. Vincono i padroni di casa 84-79.

Saronno dopo la prestazione appannata di giovedì contro Agrigento ha mostrato tutt’altro spirito ed è sicuramente un buon punto di partenza in vista dei prossimi impegni, sono mancati alcuni dettagli e un po’ di fortuna. Si riparte venerdi alle 20.30, la Robur ospiterà i Fiorenzuola Bees al PalaBorsani di Castellanza.

Nel frattempo, godiamoci come di consueto il racconto della partita grazie alle belle fotografie di Bereket Bellini.

