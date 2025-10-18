SORESINA – La Robur Saronno lotta ma non basta: il Pizzighettone si impone 72-65 nella quarta giornata di serie B Interregionale. La gara sabato sera al palazzetto dello sport di Soresina nel Cremonese.

Avvio tutto per i padroni di casa, avanti 23-11 dopo il primo quarto e 38-24 all’intervallo, con Segala e Piccoli migliori marcatori (8 punti a testa). Dopo la pausa la Robur cambia passo: Acunzo guida la rimonta e una tripla di Negri riapre i giochi (50-44 al 30’).

Negli ultimi minuti i saronnesi arrivano fino a -1 con un’altra bomba di Negri (66-65), ma il Pizzighettone regge e porta a casa la vittoria. Bene Segala e Piccoli tra i locali, Negri e Acunzo i più incisivi per la Robur.

