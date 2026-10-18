VARESE – Bella vittoria in trasferta sabato pomeriggio per la Robur Basket Saronno, che nella quarta giornata di serie B Interregionale ha superato il Campus Varese con il punteggio di 96-78, conquistando il terzo successo nelle prime quattro gare di campionato. Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso sul 20-22, la formazione di coach Matteo Bonassi ha preso il largo nel secondo periodo, andando al riposo sul 37-51. Nel terzo quarto i saronnesi hanno ulteriormente allungato, grazie anche alle spettacolari schiacciate di Acunzo e Bol, raggiungendo il 57-77 alla mezz’ora.

Nell’ultimo periodo la Robur ha amministrato il vantaggio fino al definitivo 78-96, consolidando la propria posizione nella zona medio-alta della classifica. Il Campus Varese è rimasto invece ancora senza vittorie.

Nella fotogallery, alcune immagini della partita disputata al Centro sportivo Campus di Varese.

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18102026