SARONNO – Successo casalingo per la Robur Saronno, che nell’ottava giornata del campionato di serie B Interregionale batte Esperia Cagliari 93-83 al palasport del centro giovanile Monsignor Ronchi di via Colombo, al termine di una sfida combattuta e ricca di emozioni.
Dopo un primo tempo equilibrato, con i saronnesi generalmente avanti nel punteggio, gli ospiti partono meglio nella ripresa e trovano il sorpasso sul 49-50. La Robur reagisce grazie anche alle conclusioni dalla distanza di Acunzo e Caglio, raggiungendo il massimo vantaggio di dieci punti sul 69-59. L’ultimo quarto comincia sul 70-63.
Non mancano le emozioni. Esperia Cagliari però non si arrende e torna avanti 70-71 a poco più di otto minuti dalla sirena. I padroni di casa riprendono il controllo della partita, portandosi sull’81-73, e gestiscono il vantaggio nel finale. Tra i protagonisti Acunzo, autore di 21 punti.
La fotogallery racconta i momenti della vittoria biancazzurra davanti al pubblico del PalaRonchi di via Colombo, sabato pomeriggio.
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