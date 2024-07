SOLARO – Giovedì 18 luglio si è aperta la nuova edizione della Festa della birra a Solaro: weekend di musica e street food di qualità, organizzato dall’associazione Pensiero Libero. L’area feste di corso Berlinguer ha visto una grande partecipazione di cittadini solaresi e del circondario, di tutte le età, che si sono riuniti per ballare sulle note e cantare insieme a band dal vivo musica di ogni genere: da Cesare Cremonini l rock anni Ottanta.

Ad aprire le danze, nella serata di giovedì 18 luglio sono stati Maggese, tribute band di Cesare Cremonini, che offrirà un vasto repertorio dai LunaPop a Cremonini in solitaria, seguito venerdì 19 luglio da una seconda novità, ovvero gli EveryPlay, famosa tribute band dei Coldplay. Sicuramente attesissimi sono stati i Big Ones, la tribute band degli Aerosmith che era già in calendario nell’estate 2023 ma la cui esibizione era stata fermata dal terribile nubifragio del 21 luglio. La domenica sera ha chiuso il primo fine settimana i Draco&TheCaves, all’insegna del rock.

Sabato 27 luglio e domenica 28 luglio un nuovo programma animerà la serata, con band dal vivo da scoprire e grandi ritorni.

(foto di Giuliano Bramante)