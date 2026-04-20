SARONNO – Erano circa un centinaio i ragazzi presenti domenica 19 aprile a Casa Morandi per “Benvenuti 18”, l’iniziativa del Comune dedicata ai neodiciottenni. Un pomeriggio pensato per accompagnare i giovani nel passaggio alla maggiore età, tra momenti istituzionali, riflessione e confronto.

L’evento, rivolto a circa 400 invitati, si è sviluppato in due momenti. Nel primo pomeriggio, in Sala Nevera, è stata inaugurata la mostra “Madri Costituenti”, realizzata in collaborazione con Anpi. Un’occasione per ricordare il ruolo delle donne nella nascita della Costituzione e per collegare il passato ai diritti di oggi.

Durante l’inaugurazione, l’assessora alle Pari Opportunità e Politiche giovanili Lucy Sasso ha sottolineato il valore del messaggio culturale dell’iniziativa: “Questa mostra spero ci lasci non solo le loro biografie e la loro storia, ma che ci consegni che tutti noi facciamo nostro un compito, quello di rendere effettivo”.

Alle 16,30 il momento centrale nel cortile di Casa Morandi, con la consegna della Costituzione italiana e del minibook realizzato dall’amministrazione comunale. Un gesto simbolico ma anche concreto, pensato per offrire strumenti utili ai giovani.

“Oggi abbiamo pensato a questo momento per farvi un regalo. Vi consegneremo infatti la Costituzione… e poi un piccolo libricino che abbiamo scritto come amministrazione”, ha spiegato Sasso.

Il volume affronta temi pratici legati alla vita adulta: gestione del denaro, lavoro, diritti e doveri, ma anche aspetti più personali come il benessere psicologico. “All’interno di questo libro… abbiamo voluto raccontarvi quei temi che probabilmente nessuno vi ha mai raccontato a sufficienza… come si gestiscono i primi soldi, come funziona il mondo del lavoro… e poi c’è un capitolo che mi sta particolarmente a cuore, quello dedicato alla salute mentale”.

Nel suo intervento, ripreso anche da Tg3, l’assessora ha lasciato ai ragazzi un messaggio diretto: “Ricordatevi di chiedere aiuto nei momenti di difficoltà. Chiedere aiuto è spesso la scelta più saggia e coraggiosa che voi possiate fare”.

La giornata si è chiusa con un clima partecipato e attento. Un momento di passaggio vissuto non solo come festa, ma come invito alla responsabilità e alla consapevolezza.

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