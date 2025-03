GERENZANO – Un pomeriggio di festa e allegria ha animato le strade di Gerenzano con il Carnevale organizzato dall’oratorio San Filippo Neri. L’evento si è svolto sabato 8 marzo, iniziando con una colorata sfilata per le vie del paese insieme agli amici del Palio di Gerenzano, per poi proseguire in oratorio con lo spettacolo del Mago Sereno, che ha incantato grandi e piccoli con le sue magie.

Non sono mancati coriandoli, risate e l’immancabile dolcezza delle frittelle, rendendo il pomeriggio un’occasione di condivisione e divertimento per tutta la comunità.

Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento speciale ai volontari, al Palio di Gerenzano e all’amministrazione comunale per il supporto nell’organizzazione dell’evento.

(foto oratorio Gerenzano: alcune immagini del carnevale in paese)

19032025