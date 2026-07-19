CASTIGLIONE OLONA – Anche quest’anno i bambini della Scuola dell’Infanzia Schoch di Castiglione Olona, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno vissuto una splendida mattinata all’insegna della scoperta e del contatto con la natura.

Ad accoglierli nella vigna della Collegiata sono stati, con la consueta disponibilità e passione, Francesco e Franca Nutricati, che hanno guidato i piccoli in un percorso ricco di curiosità, osservazioni ed esperienze concrete.

Passeggiando tra i filari della vigna, i bambini hanno ascoltato con attenzione il racconto del ciclo della vite, dalla cura della pianta fino alla trasformazione dell’uva nel prodotto finale. Successivamente hanno visitato l’orto, dove hanno potuto conoscere da vicino numerosi ortaggi e scoprire come crescono e vengono coltivati.

Non sono mancate le domande spontanee e divertenti, tipiche della curiosità dei più piccoli.

Uno dei momenti più coinvolgenti è stato quello della sgranatura dei fagioli: con entusiasmo e grande partecipazione, i bambini hanno sperimentato un’attività semplice ma ricca di significato, riscoprendo un gesto della tradizione contadina che ha suscitato curiosità, divertimento e soddisfazione.

Al termine della mattinata, ogni bambino ha potuto portare a casa alcuni ortaggi raccolti nell’orto, come ricordo di un’esperienza educativa preziosa, capace di avvicinare i più piccoli ai ritmi della natura, al valore del lavoro agricolo e all’importanza di un’alimentazione sana.

“Un sentito ringraziamento – conclude Caterina Valle Zaninoni assessore alle Politiche Sociali e Istruzione – a Francesco e Franca per l’accoglienza, la passione e il tempo dedicato ai bambini. Grazie a persone come loro, esperienze come questa diventano occasioni speciali di crescita, apprendimento e meraviglia”.

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