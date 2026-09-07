SARONNO – Trentacinque associazioni sportive, tanti ragazzi impegnati a provare discipline diverse e un centro cittadino trasformato in una grande palestra all’aperto. È il bilancio di “Sport al Centro”, la manifestazione che si è tenuta ieri, domenica 6 settembre, nel cuore di Saronno.

Per tutta la giornata società e associazioni hanno presentato le proprie attività, dando soprattutto ai più giovani la possibilità di mettersi alla prova e conoscere da vicino le diverse proposte sportive della città. Un appuntamento che ha richiamato molte persone e che si è concluso con le premiazioni.

A tracciare il bilancio della giornata è stato l’assessore allo Sport Mauro Lattuada. “È stata una bella giornata di sport e di partecipazione, con tante persone. Ringrazio tutti”, ha commentato al termine dell’iniziativa ricordando anche la dedica ad Alessio Colletti, il giovane calciatore saronnese scomparso tragicamente questa estate, al quale la città e il mondo dello sport hanno dedicato diversi momenti di vicinanza.

Positivo anche il commento del consigliere comunale delegato allo Sport Matteo Sabatti, che ha sottolineato la vitalità delle società sportive saronnesi e il ruolo dell’Amministrazione nel sostenerle. “Una grande giornata di sport. Tante società sportive sono vive, c’è tanta gente che vuole fare sempre di più e l’Amministrazione deve essere qui, supportarle sempre e organizzare eventi che servono a tutta Saronno”.

La fotogallery racconta la giornata attraverso i volti degli atleti, gli stand delle associazioni, le prove delle diverse discipline e la partecipazione dei saronnesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ilSaronno (@ilsaronno)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09