CARONNO PERTUSELLA – Otto classi, per un totale di 175 partecipanti, accompagnati da 18 Insegnanti: questi i numeri di “Bimbinstrada 2025”, il progetto proposto ed attuato dai volontari dell’associazione nazionale carabinieri di Caronno Pertusella, in collaborazione con il comando polizia locale dello stesso comune.

Il programma, riservato agli studenti delle classi terze delle scuole primarie caronnesi (“Ignoto Militi”, “Sant’Alessandro” e “Giovanni Pascoli”), rappresenta il completamento del percorso iniziato, dagli stessi partecipanti, lo scorso anno scolastico, quando frequentavano la classe seconda. Anche in questa occasione, un periodo “indoor” in aula, dedicato al ripasso delle principali caratteristiche della segnaletica stradale e delle norme comportamentali degli autisti, dei trasportati e di tutti gli altri utenti della strada, come ciclisti e pedoni.

Importantissimo il richiamo sulle modalità di attraversamento della strada, così come il corretto utilizzo della cintura di sicurezza, del seggiolino e dell’alzatina, obbligatoria per i viaggiatori sotto il metro e mezzo di altezza, così come è obbligatorio per loro occupare esclusivamente il sedile posteriore, in uno dei posti laterali (non in mezzo). Tanti i richiami degli stessi giovanissimi partecipanti alle condotte non proprio rispettose, messe in atto, spesso, dagli stessi genitori, nonni ed accompagnatori in genere.

Dopo la parte teorica, si è passati alla pratica in strada, grazie ad una pattuglia della polizia locale, che ha fatto da filtro: fermava qualche auto in transito e proponeva la partecipazione, in veste di attori. Al conducente e, se presente, il trasportato, veniva a volte indicato di slacciare la cintura o di simulare l’utilizzo del telefonino, in modo che, una volta fermati dalla “pattuglia Bimbinstrada”, potessero sottoporsi al controllo degli attenti mini-poliziotti per un giorno. Per i trasgressori, la sanzione consisteva nella consegna di una coccarda rossa con la faccina triste, mentre, per ogni condotta corretta, il premio era una coccarda verde con la faccina sorridente; le coccarde erano state preparate dagli stessi studenti.

Ragazze e ragazzi molto attenti e galvanizzati da questa esperienza, che ha dato loro la possibilità di provare l’emozione di alzare una paletta della Polizia Locale, fermare un’auto, salutare, controllare gli automobilisti, attribuire le giuste coccarde e, dopo le eventuali raccomandazioni, ringraziare, salutare e dare l’ok per la ripartenza.

Durante tutto il periodo su strada, ogni classe è stata tenuta in sicurezza sul marciapiedi, marcata stretta dalle Insegnanti e dai volontari Anc; solo i piccoli gruppi impegnati nel controllo potevano stare a bordo strada, affiancati dall’agente Pl che ha condotto gli incontri e da altri Volontari distribuiti lungo l’area interessata.

Molto positivi i feedback ricevuti da studenti ed Insegnanti per la disponibilità e professionalità degli Operatori della Polizia Locale e dell’Anc.

Una collaborazione collaudata in anni di servizio congiunto sul territorio, a beneficio della Cittadinanza, che trova anche altri campi di applicazione, soprattutto a favore dei più giovani, per aiutarli nel processo di una crescita consapevole dei propri diritti e doveri, oltre che della conoscenza e fiducia nelle persone in uniforme che, a vario titolo, possono incontrare sul territorio.