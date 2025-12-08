BOVISIO MASCIAGO – Si è svolta nella mattinata di ieri, 7 dicembre, una complessa esercitazione di incidente maggiore organizzata dall’Articolazione territoriale di Monza e Brianza di Areu, con il coinvolgimento della Prefettura, dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e delle organizzazioni di volontariato dell’emergenza.

Lo scenario simulava un grave incidente stradale: un pullman fermo di traverso con le lamiere accartocciate e quattro auto danneggiate, una delle quali inclinata su un fianco con un principio di fumo dal cofano. Tra simulanti e manichini, venticinque le vittime da soccorrere. Il teatro operativo è stato il campo di addestramento della Protezione civile di via Bertacciola 108.

Alla simulazione hanno preso parte quattro ambulanze (Avis Meda, Croce Bianca Cesano Maderno e Cri Desio) e due mezzi di soccorso avanzato. Presenti anche pattuglie dei carabinieri e della polizia locale. La chiamata alla Sala operativa regionale è avvenuta in modalità virtuale e ha attivato la catena dei soccorsi secondo le procedure previste.

L’obiettivo dell’esercitazione era testare il coordinamento interforze, la gestione del Posto di comando avanzato, il triage e l’organizzazione della “noria” dei mezzi per il trasporto dei feriti verso gli ospedali individuati dalla centrale 118. Fondamentale anche la verifica delle comunicazioni e del riconoscimento dei pericoli nello scenario.

La giornata si è conclusa con una valutazione condivisa delle procedure adottate, momento ritenuto centrale per individuare punti di forza e aspetti da migliorare. L’esercitazione ha ribadito l’importanza di una cooperazione efficace tra tutti gli enti coinvolti, condizione essenziale per garantire interventi rapidi e coordinati in situazioni reali ad alta complessità.

