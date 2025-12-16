BERGAMO – Lorenzo Applauso, giovane pugile dell’Accademia italiana boxe di Saronno, conquista il gradino più alto del podio dopo aver sconfitto l’avversario cremasco Danilo Ogliari nella finale elite pesi massimi del torneo regionale Cinture Lombarde che si è tenuta a Bergamo lo scorso 7 dicembre.
Sicuramente uno straordinario risultato ma non una sorpresa per il giovane ventiduenne originario di Turate che porta a casa per il quarto anno consecutivo la vittoria nella categoria pesi massimi +90 chilogrammi del torneo regionale lombardo organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana aggiudicandosi, così, la cintura lombarda e mettendo sempre di più in mostra le proprie eccezionali doti sportive dando orgoglio alla città di Turate e all’Accademia Italiana boxe di Saronno
