COGLIATE – Accertamenti in corso per chiarire le cause dell’incendio sviluppatosi nella serata di sabato scorso alle porte di Cogliate. Squadre dei vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza, assieme ai volontari dell’antincendio boschivo, sono intervenute per un incendio che ha coinvolto due ettari di sterpaglie e sottobosco all’interno del Parco delle Groane.

Il bilancio dei danni

La prima dei pompieri squadra giunta in posto, si è posizionata nei pressi del canile per evitare che l’incendio potesse raggiungere la struttura. All’arrivo di ulteriori squadre, si è fronteggiato l’incendio mediante l’utilizzo di badili, flabelli, battifuoco e soffiatori visto che l’incendio era situato in una zona poco accessibile ai mezzi boschivi inviati dalla sala operativa del comando di Monza e Brianza.

Sul posto erano presenti oltre a 15 Vigili del fuoco provenienti da Lazzate, Bovisio Masciago e Seregno e volontari, con una autopompa, due autobotti e due veicoli fuoristrada attrezzati per l’antincendio boschivo. Presenti anche i volontari del parco delle Groane con ulteriori automezzi. L’incendio è stato domato nel corso della nottata.

(foto: alcune immagini dell’intervento)

10032025