ORIGGIO – Un nuovo blitz contro lo spaccio del tg satirico Striscia la notizia che torna nel Saronnese. Protagonista ancora una volta l’inviato Vittorio Brumotti, che, dopo le segnalazioni da parte dei residenti, ha documentato un’attività di spaccio nel cuore di un bosco alla periferia di Origgio.

Il servizio, andato in onda nella puntata di lunedì 19 maggio in orario preserale su Canale 5, si apre con le immagini registrate da un’auto civetta e da un drone. Nelle riprese si vede chiaramente una macchina accostare, un uomo scendere e consegnare della cocaina arrivando da un piccolo accampamento nascosto tra gli alberi.

Dopo aver documentato lo scambio, Brumotti è intervenuto di persona: in sella alla sua inseparabile bicicletta si è avvicinato all’area, facendo scappare gli spacciatori che hanno abbandonato il campo in tutta fretta. Nell’accampamento, l’inviato ha rinvenuto due chili di marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi, una piastra per capelli usata per sigillare le bustine, un coltello, un cellulare – che potrebbe contenere i contatti dei clienti abituali – e persino una bici appartenente, con ogni probabilità, a uno degli spacciatori. Sul posto anche i resti di un fuoco utilizzato probabilmente per scaldarsi durante la notte o cucinare.

Il servizio si chiude con la denuncia pubblica delle condizioni in cui versa il bosco, trasformato in una vera e propria centrale dello spaccio a cielo aperto. Brumotti ha poi allertato le forze dell’ordine per la bonifica e la messa in sicurezza dell’area dopo aver distrutto la base degli spacciatori.

Non è la prima volta che il volto noto di “Striscia la Notizia” si muove sul territorio del Saronnese: l’ultimo blitz risale al mese di marzo, a Gerenzano, dove Brumotti aveva individuato e smantellato una postazione simile, recuperando anche un machete.

Qualche settimana dopo un servizio analogo era stato realizzato a Lazzate nelle Groane.

QUI IL VIDEO DI STRISCIA COMPLETO

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09