CASTELLANZA – Un autobus di linea è andato distrutto dalle fiamme questa mattina, lunedì 13 aprile, alle 8 in via per Olgiate, all’interno di un posteggio.

Il mezzo, fermo e in attesa di entrare in servizio, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme che in pochi minuti ha coinvolto gran parte della struttura, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa e un’autobotte. I pompieri hanno rapidamente circoscritto il rogo, evitando che le fiamme si propagassero agli altri autobus parcheggiati nelle vicinanze, e hanno poi completato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della carcassa del mezzo.

Non si registrano feriti: al momento dell’incendio il bus era vuoto, pronto a partire per il servizio di linea. Le cause del rogo non sono al momento note e saranno oggetto di accertamenti.

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