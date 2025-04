BUSTO ARSIZIO – Momenti di concitazione oggi pomeriggio in via dei Mille, dove intorno alle 15.10 è divampato un incendio all’interno di alcuni locali di un edificio abbandonato. Le fiamme hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con due autopompe, un’autobotte e un’autoscala.

L’incendio, che ha interessato parte della struttura in disuso, è stato domato nel corso del pomeriggio grazie al rapido intervento dei soccorritori. Al momento si stanno svolgendo le operazioni di minuto spegnimento, per eliminare ogni focolaio residuo, e le indagini di polizia e degli stessi vigili del fuoco, per accertare le cause del rogo.

Non si registrano feriti. L’area è stata messa in sicurezza e al momento non risultano coinvolti edifici o persone nelle vicinanze.

(foto: alcune fasi dell’intervento dei vigili del fuoco nell’area dismessa di via dei Mille a Busto Arsizio, questo pomeriggio)

25042025