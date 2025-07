SARONNO – Una ricorrenza: i 50 anni di fondazione della scuola di Alpinismo e Sci-Alpinismo “Guido Della Torre”, patrocinata dalle sezioni del Club Alpino Italiano di Legnano, Busto, Castellanza, Parabiago e Saronno.

Un palcoscenico di eccezione: la Grigna Meridionale, conosciuta anche come “Grignetta”, che – con le sue pareti rocciose, ricche di guglie e torrioni, è stata teatro di importanti imprese alpinistiche, fin dai primi del ‘900, ad opera di pionieri come Giacomo Casati, Joseph Dorn e Arturo Andreoletti, seguiti poi da nomi importanti quali Cassin, Bonatti e tanto altri. Ambiente ricco di storia ma anche attuale e funzionale all’allenamento e alla didattica, in modo particolare per i corsi di alpinismo e di arrampicata su roccia.

I protagonisti: in primis gli istruttori della Scuola Guido Della Torre che, uniti in cordata tra loro o con allievi dei corsi degli anni passati, hanno girato in lungo e in largo ogni angolo della montagna, salendo in successione diverse vie di arrampicata, concatenando piu’ vie ove possibile o spostandosi di torre in torre per attaccare e risalire una via dopo l’altra.

Un obiettivo condiviso: salire in un solo giorno 50 vie, per festeggiare i 50 anni della Scuola.

Obiettivo raggiunto Sabato 19 Luglio 2025, nonostante il meteo fosse molto variabile, e le nuvole basse hanno rallentato l’azione, lasciando anche, nel pomeriggio, qualche goccia di pioggia sulle pareti. Dalla via Accademici sulla rinomata Lancia alla via Zucchi al Pilone Centrale (in stretto ordine alfabetico), passando per le vie Albertini, Bartesaghi, Corti, Dorn, Fanny, Marimonti, Unicef, Vallepiana, le numerose vie Normali (sui Magnaghi, al Fungo, al Cinquantenario, al Sigaro Dones) e per i diversi “Spigoli” al Pilone Centrale, alla Portineria o al Campaniletto. Solo per citare le piu’ conosciute, almeno per chi ha provato a frequentare l’ambiente della Grigna.

Un’azione di gruppo per una giornata speciale, che non è passata inosservata ai frequentatori della Grigna, abituali arrampicatori o semplici escursionisti di giornata, sostenuta anche dalla presenza attiva dei presidenti delle sezioni d Saronno e Legnano e dai rappresentanti delle altre sezioni. Una giornata che ha fatto fare squadra a istruttori esperti e giovani allievi, ha fatto condividere la passione per l’arrampicata, ha ricordato che dietro una storia di 50 anni ci sono state persone speciali che hanno dato il via, coltivato e incoraggiato lo sviluppo nel tempo. E oggi la scuola di alpinismo Guido Della Torre, formata – come tutte le scuole di Alpinismo del Cai – da istruttori volontari qualificati e preparati dal CAI, offre corsi e didattica per tutti i livelli, dai principianti agli esperti, sia in estate che in inverno, allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo dell’Alpinismo, dello Scialpinismo e dell’Arrampicata Libera.

Dopo la salita sulla cima più alta – ove è installato, oltre alla croce, il bivacco Ferrario a forma di astronave – e l’incontro ravvicinato con qualche camoscio, tutte le cordate si sono riunite ai Piani dei Resinelli per condividere le esperienze e concludere la giornata con un rinfresco al Forno della Grigna, storico punto di ritrovo di tutti gli alpinisti.

Senza dimenticarsi però di fare la conta delle vie: quelle 50 vie che erano state programmate nei giorni precedenti e che, nonostante qualche cambiamento in fase di realizzazione, sono state risalite con grande soddisfazione di tutti i partecipanti e, in modo particolare, del direttivo della Scuola che ha coordinato l’iniziativa.

Per chi vuole saperne di più, l’invito è di contattare direttamente la Scuola, visitare il sito (https://www.scuolaguidodellatorre.it) o chiedere alle sezioni Cai patrocinanti. A settembre partirà un nuovo corso di arrampicata e che ci saranno nuove iniziative per festeggiare i 50 anni di attività della scuola.

