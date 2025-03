CESATE – Niente da fare in casa per l’Sc United contro l’Atletico Lomazzo, domenica pomeriggio al centro sportivo di Cesate: solo un pari (1-1) ed occasione persa per riagguantare in vetta la capolista di 1′ categoria, il Bovisio Masciago, sconfitta dalla Gerenzanese.

Prima Categoria – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

Bulgaro-Montesolaro 0-0 Cassina Rizzardi-Itala 0-0 Gerenzanese-Bovisio Masciago 3-2 Reti: Gorgoglione (G), Gorgoglione (G), Aloe (G), Perrone (B), Zanovello (B) Giovanile Canzese-Rovellasca 0-0 Luisago Portichetto-Ardisci E Maslianico 1-0 Reti: Franzoni Xenia-Menaggio 3-4 Reti: Sanvito (X), Sanvito (X), Rescaldani (X), Prencipe (M), Gandola (M), Zanotta (M), Zanotta (M) S.C. United-Atletico Lomazzo 1-1 Reti: Volpi (U), Saccullo (A)

Classifica: Bovisio Masciago 56, S.C. United 55, Rovellasca 50, Ardisci E Maslianico 49, Montesolaro 47, Cassina Rizzardi 46, Luisago Portichetto 42, Menaggio 39, Gerenzanese 34, Giovanile Canzese 33, Itala 30, Veniano 29, Limbiate 28, Bulgaro 23, Xenia 20, Atletico Lomazzo 16.

(foto Sc United: alcune fasi della partita giocata a Cesate contro l’Atletico Lomazzo)

31032025