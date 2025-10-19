RHO – Seconda vittoria consecutiva per l’Amor Sportiva che, dopo i tre punti conquistati la scorsa settimana contro l’Oratorio San Francesco, supera anche a Rho i padroni di casa della Victor grazie alle reti di Pustorino e Caso. Con questa vittoria, l’Amor Sportiva vola a quota dieci punti al settimo posto della classifica e a due punti di distanza dalla zona play-off per la promozione in prima categoria. Ecco alcuni scatti fotografati da Veronica Casagrande durante il match che ha visto i saronnesi impegnati a Rho.