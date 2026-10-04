SARONNO – Dopo la netta vittoria della scorsa settimana rimediata contro l’Olgiate, l’Amor Sportiva è tornata oggi 4 ottobre in campo a Saronno allo stadio comunale Cassina Ferrara per disputare contro il Torino Club Marco Parolo la partita valida per la quarta giornata di campionato del girone V della seconda categoria di Varese.
La gara combattuta è decisa da Cattaneo che, su assist di Zani, insacca in rete un pallone che vale ben tre punti. Con la vittoria odierna, i saronnesi dell’Amor Sportiva confermano l’ottima forma fisica attuale e, soprattutto, consolidano il primo posto in classifica condiviso a pari merito con il Vanzaghello. Discorso opposto, invece, per il Torino Club che resta all’ultimo posto del girone con solamente un punto conquistato in queste prime quattro gara di campionato.
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