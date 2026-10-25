SARONNO – Partita combattuta e ricca di emozioni quella disputata nel primo pomeriggio di oggi 25 ottobre al comunale Cassina Ferrara di Saronno tra i padroni di casa dell’Amor Sportiva e San Marco valida per la settima giornata di campionato del girone V della seconda categoria di Varese.
Ai saronnesi non bastano le reti di Cattaneo e Caso per portare a casa i tre punti vista la beffa arrivata nel finale con il goal di Iorfida che pareggia i conti a due giri di orologio dal triplice fischio. Dopo il pareggio per 2-2 rimediato oggi, l’Amor Sportiva resta al secondo posto sempre a tre lunghezze di distanza dal capolista Vanzaghello, anch’esso reduce oggi da un pari per 0-0 con il Torino Club. Il San Marco, invece, resta attaccato in zona play-off al quinto posto con ben 12 punti.
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