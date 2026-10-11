BUSTO ARSIZIO – Quarta vittoria consecutiva per l’Amor Sportiva che mette ko con un netto 0-2 il Busto 81 Calcio nella sfida disputata allo stadio Carlo Reguzzoni di Busto Arsizio nel primo pomeriggio di oggi 11 ottobre in occasione della quinta giornata di campionato del girone V della seconda categoria di Varese.
Ai saronnesi bastano le reti prima di Benincasa al 6′ del primo tempo e poi di Caso che raddoppia nel secondo tempo, su assist di Zani, il vantaggio sugli avversari. Padroni di casa che, invece, in avvio di ripresa non concretizzano, complice la grande parata di Chiti, un calcio di rigore con cui avrebbero puto riaprire il match.
Con questa partita, sono ben quattro le vittorie consecutive conquistate dall’Amor Sportiva in questa prima parte di campionato durante la quale, dopo cinque giornate, resta ancora imbattuta. Altri tre punti, dunque, importantissimi con cui i saronnesi confermano il primo posto condiviso a pari merito con il Vanzaghello reduce oggi da una vittoria in trasferta per 1-3 sulla Legnanese.
BUSTO 81 CALCIO – AMOR SPORTIVA 0-2
(foto di Veronica Casagrande)
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