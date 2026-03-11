CESANO MADERNO – Venti anni di storia sugli spalti per gli ultras del Molinello. L’anniversario del gruppo che segue la squadra brianzola è stato celebrato lo scorso fine settimana in occasione del derby di campionato tra Cesano Maderno e Molinello, terminato 2-1 per i padroni di casa.

Nonostante il risultato sul campo, la giornata è stata soprattutto un momento di festa e di ricordo per i sostenitori del Molinello, che hanno voluto celebrare il ventesimo anniversario della nascita del gruppo ultras con cori, striscioni e una presenza numerosa sugli spalti. A condividere l’appuntamento anche gli amici del Fronte ribelle, gruppo ultras che segue l’Fbc Saronno nel campionato di Eccellenza e che da anni è legato da un rapporto di gemellaggio con i tifosi del Molinello. Proprio il Fronte ribelle ha voluto sottolineare la ricorrenza con un messaggio pubblicato sui social: “Accanto ai nostri fratelli di Molinello per festeggiare il loro ventesimo anniversario. Il Molinello è mio fratello”.

Anche il gruppo brianzolo ha ricordato la ricorrenza con una breve ma significativa frase: “Vent’anni di storia, la nostra vittoria”.

Il legame tra le due tifoserie, consolidato nel tempo, rappresenta uno degli esempi di amicizia tra gruppi ultras di realtà calcistiche che militano in categorie diverse, ma che continuano a condividere passione per il calcio e presenza sugli spalti.

