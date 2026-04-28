ORIGGIO – Nel pomeriggio di domenica 26 aprile si è disputato il secondo turno play-off del girone A della terza categoria di Legnano che ha visto protagonista, tra le altre, l’Airoldi che, in casa nel centro sportivo comunale di Origgio, non riesce ad avere la meglio con il San Giuseppe Arese rendendo, così, l’obbiettivo stagionale della promozione in seconda categoria sempre quasi impossibile.

Sin dai primi minuti gli ospiti sono stati padroni del campo gestendo il ritmo della gara sugli avversari e chiudendo il primo tempo avanti di una rete messa a segno da D’Istanto. Nella ripresa non manca la reazione della squadra di Origgio che riesce a pareggiare momentaneamente i conti con Federico Ferrario. La beffa per l’Airoldi è, però, arrivata nel finale, momento durante il quale il San Giuseppe riesce a riportarsi in vantaggio con Cara vincendo, così, una partita combattuta e sicuramente non semplice.

Non sono mancate alcune polemiche dovuto all’arbitraggio che, secondo la visione della squadra di casa, “ha avuto un peso importante nell’economia del match” contestando la giovane esperienza del direttore di gara. Dopo la sconfitta per 1-2, per continuare il sogno promozione in seconda categoria servirà un miracoloso ripescaggio o un ribaltamento.

(foto di Francesca D’Amadio, Instagram: @le_fotodifrancesca )

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