ORIGGIO – L’Airoldi chiude il campionato regolamentare con una splendida prestazione grazie alla quale riesce a mettere a segno ben quattro reti contro il San Giuseppe Arese nella partita disputata domenica 12 aprile allo stadio comunale di Origgio valida per ventiseiesima giornata di campionato del girone A della terza categoria di Legnano.
Ad aprire le marcature ci pensa Milo Barilla al quale seguono successivamente Federico Ferrario, Perucchetti e, infine, Simone Macchi che demoliscono, così, la squadra ospite regalando agli spettatori sugli spalti grande spettacolo ed emozioni. Dopo questa vittoria, la squadra di Origgio, nonostante numerosi infortuni che hanno condizionato sicuramente la stagione, chiude al secondo posto della classifica con 40 punti alle spalle dell’Accademia Bregnanese, protagonista di un campionato oltre i limiti della perfezione.
Grinta, dedizione e voglia di vincere serviranno, però, all’Airoldi per ancora un po’ di partite visto l’importantissimo impegno play-off che può valere per i giocatori guidati dal tecnico Roberto Bosoni la promozione in seconda categoria che coronerebbe una stagione già molto positiva.
(foto di Francesca D’Amadio )
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