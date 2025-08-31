INVERUNO – Riviviamo le emozioni della gara fra Accademia Inveruno (Promozione) e Caronnese (Eccellenza) di oggi con la fotogallery. Un pomeriggio soleggiato e caldo ha fatto da cornice all’ultima amichevole estiva della squadra di mister Michele Ferri, a una settimana dall’avvio della stagione ufficiale.

La Caronnese, per l’occasione in maglia gialla, ha fatto valere la propria solidità e incisività in avanti, imponendosi 4-0. Match subito in discesa grazie alla rete di Malvestio al 5’, con un tiro dalla distanza che ha sorpreso il portiere avversario. Al 15’ il raddoppio porta la firma di Colombo, che ha capitalizzato l’assist di Malvestio con un diagonale preciso. Nella ripresa è salito in cattedra Iacovo: all’11’ ha firmato il tris sfruttando l’imbeccata di Serati, mentre al 17’ ha chiuso definitivamente i conti con una bella girata spalle alla porta.

Accademia Inveruno-Caronnese 0-4

Marcatori: 5’ pt Malvestio (C), 15’ pt Colombo (C); 11’ st e 17’ st Iacovo (C).

Accademia Inveruno: Frattini, Sciocco, Tirelli, Cesaro, Adami, Rondanini I., Cirigliano, Martelli, Piccirillo, Folla, Zucchetti. Entrati Di Pierro, Ciapparelli, Inzaghi, Mocchetti, Paroni, Bazzoni, Frigerio, Rondanini A., Scarabelli, Barbiero. All. Napolitano.

Caronnese: Paloschi, Dilernia, Dugo, Ortelli, Galletti, Sorrentino, Malvestio, Vitofrancesco, Colombo, Corno, Ghibellini. Entrati Iacovo, Cannizzaro, Biglieri, Tumino, Serati, Rossi. All. Ferri.

