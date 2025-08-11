SARONNO – Domenica mattina allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi, i biancocelesti hanno affrontato in amichevole la Primavera del Renate, inaugurando ufficialmente la stagione 2025-2026. Nella fotogallery di Andrea Elli, alcuni momenti salienti della sfida, terminata 0-0, che ha dato il via al percorso di preparazione verso il nuovo campionato di Eccellenza.
Dunque, prima sgambata ufficiale per l’Fbc Saronno che ha inaugurato la stagione 2025-2026 con un test amichevole contro la Primavera del Renate sul terreno dello stadio Colombo Gianetti di via Biffi. Fischio d’inizio alle 11, davanti a un buon numero di tifosi curiosi di vedere all’opera i biancocelesti dopo il raduno e i primi allenamenti.
La sfida, terminata 0-0, è stata utile per mettere minuti nelle gambe, valutare i nuovi innesti e iniziare a tradurre in campo le indicazioni dello staff tecnico guidato da mister Fabio Tibaldo. Un assaggio del lavoro che attende la squadra in vista di un campionato di Eccellenza che si preannuncia di alto livello.
Prossimi appuntamenti
Archiviato il primo impegno, i saronnesi torneranno in campo mercoledì 13 agosto alle 11 a Castellanza, ospiti della Castellanzese. Seguirà, mercoledì 20 agosto ad Erba (orario da definire), la sfida con l’Arcellasco. Domenica 24 agosto, sempre con orario da stabilire, sarà la volta della trasferta contro la Varesina di Venegono Superiore. Chiusura del ciclo di test domenica 31 agosto, a Trezzo sull’Adda, contro la Tritium.
Il raduno ufficiale
