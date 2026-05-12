SARONNO – Archiviata la finale playoff di Eccellenza, il Fbc Saronno domenica ha perso 3-0 contro la fortissima Solbiatese, il direttore generale dei saronnesi, Marco Proserpio, ha affidato ai social il suo consuntivo di fine stagione.

“Abbiamo dato tutto – esordisce Proserpio – E’ stato un anno intero fatto di allenamenti, sacrifici, chilometri, giornate storte e momenti che ci porteremo

dentro per tanto tempo. Abbiamo costruito qualcosa di importante, partita dopo partita, senza mai smettere di crederci, anche quando fuori in pochi lo facevano davvero”.

Guardando alla finalissima “sì, l’epilogo non è stato quello che sognavamo. Abbiamo perso contro una squadra più forte, più pronta. E nel calcio, come nella vita, bisogna anche avere l’onestà di riconoscerlo. Ma perdere contro chi oggi è superiore non cancella tutto quello che abbiamo fatto durante questo campionato. Non cancella il percorso, la crescita, il gruppo che si è creato, la mentalità che abbiamo costruito insieme. Fa male, inutile nasconderlo. Quando ripensi a certi momenti e ti chiedi: “E se avessimo fatto altro?” Ma è proprio lì che si cresce davvero, non nelle vittorie facili o quando tutto gira bene. Si cresce quando trovi il coraggio di guardare in faccia gli errori, accettarli e trasformarli in esperienza e questo campionato ci ha insegnato tanto: il talento da solo non basta; servono fame, testa, equilibrio e lucidità nei momenti decisivi ed ogni dettaglio conta. Soprattutto ci ha insegnato che nessuna sconfitta può definire davvero chi sei, se hai la forza di rialzarti. Sono orgoglioso di questa squadra, di ogni persona che ci è stata vicino durante l’anno. E allora no, non voglio ricordare questa stagione solo per l’ultima partita, voglio ricordarla per tutto il viaggio, per ogni battaglia combattuta insieme”.

12052026