SARONNO – Buon compleanno Fbc Saronno; ieri sera allo stadio cittadino per l’anticipo della 27′ giornata di Eccellenza (0-0 con il Mariano in una sfida da zona alte della classifica) anche i festeggiamenti per i 115 anni di storia della società calcistica. Che riviviamo nelle foto di Andrea Elli col saluto della squadra ai tifosi.

Fbc Saronno: una storia tra tradizione e passione

​Il Foot-Ball Club Saronno 1910 è una delle società calcistiche più antiche della Lombardia, fondata il 15 marzo 1910 come Circolo Sportivo Saronnese. Il primo presidente fu Gaetano Gianetti, un imprenditore locale che acquistò in Inghilterra le prime maglie biancocelesti per la squadra. ​ilsaronno.it+5fbcsaronno1910.com+5it.wikipedia.org+5

Nei primi decenni, il club partecipò ai campionati regionali, raggiungendo la Prima Categoria (all’epoca il massimo livello) nel 1920-21. Tuttavia, la squadra non riuscì a mantenere la categoria, retrocedendo nelle stagioni successive.​

Dopo la seconda guerra mondiale, il Fbc Saronno alternò periodi tra la Serie C e i campionati dilettantistici. Un momento significativo fu negli anni ’90, quando l’imprenditore Enrico Preziosi acquisì la società nel 1992, portandola dalla Serie D alla Serie C1 in pochi anni. Nella stagione 1996-97, sotto la guida dell’allenatore Mario Beretta, la squadra raggiunse i playoff per la promozione in Serie B, ma fu eliminata dal Carpi. ​it.wikipedia.org+1en.wikipedia.org+1

Dopo l’uscita di Preziosi nel 1997, il club affrontò difficoltà finanziarie che portarono alla retrocessione e, successivamente, al fallimento nel 2000. Negli anni seguenti, il bc Saronno fu rifondato più volte, ripartendo dalle categorie dilettantistiche. Oggi, il Fbc Saronno continua a rappresentare la città nei campionati dilettantistici, mantenendo viva una tradizione calcistica che supera il secolo di storia.

16032025