LAZZATE – Prima partita di stagione molto combattuta quella tra Ardor Lazzate e Fbc Saronno disputata nel primo pomeriggio di questa prima domenica di settembre allo stadio Gianni Brera di Lazzate valida per il primo turno del girone 3 di Coppa Italia Lombardia. Finisce con il risultato di 1-1 una partita accesa in campo e sugli spalti con le tifoserie organizzate delle due squadre che hanno cantano e sostenuto i ragazzi fino all’ultimo minuto. A determinare il risultato le due reti su calcio di rigore di De Angelis al primo tempo per i padroni di casa e Riccardo Vaglio nei minuti finali del secondo per il Saronno. Ecco alcune foto scattate da Andrea Elli.

ARDOR LAZZATE – FBC SARONNO 1-1

Ardor Lazzate: Ferrara, Guanziroli, Schieppati, Priola, Mira, Rovedatti, Cazzaniga, Grillo, De Angelis, Panatti, Rapone. A disposizione: Petriccionne, Pasqual, Vianello, Galimberti, Spitaleri, Lokumu, Zermo, Bertolini. All: Fedele.

Fbc Saronno: Todesco, Alletto, Lorusso, Viganò, Favilla, Ruschena, Vaglio, De vincenzi, Cocuzza, Benedetti, Moretti. A disposizione: Norrito, Hasanaj, Vincenzi, Corona, Cabezas, Serra, Tibaldo T, Rinaldi, Panigada. All: F. Tibaldo.

Marcatori: 30′ pt De Angelis (A), 41′ st Riccardo Vaglio (F).