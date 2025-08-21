Al di là del risultato, l’allenatore saronnese Fabio Tibaldo ha espresso insoddisfazione per alcuni aspetti della prova: “Bisogna migliorare. Stavolta abbiamo mostrato qualcosa di nuovo, un buon allenamento sotto certi aspetti, ma dobbiamo fare di più. Innanzitutto voglio toccare il tasto della mentalità: sono un po’ rammaricato sotto questo profilo, mi aspettavo di più contro il Ceriano”.

Il tecnico ha ricordato che le “partite vere” sono ormai alle porte: “Abbiamo molti obiettivi e dovremo farci trovare pronti. Non mi stanno bene alcune situazioni viste qui al Matteotti, ma sono contento per altri aspetti, per il grande lavoro svolto sin dal raduno del 7 agosto”.

La gara è dunque finita 2-1 per i cerianesi, con il Saronno che ha alternato buone giocate a passaggi a vuoto tipici del periodo di preparazione.

Le interviste

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.