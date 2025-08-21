SARONNO – Nella fotogallery di Andrea Elli riviviamo l’amichevole estiva di ieri fra Fbc Saronno-Asd Ceriano, 1-2, al saronnese centro sportivo Matteotti di via Sampietro.
Al di là del risultato, l’allenatore saronnese Fabio Tibaldo ha espresso insoddisfazione per alcuni aspetti della prova: “Bisogna migliorare. Stavolta abbiamo mostrato qualcosa di nuovo, un buon allenamento sotto certi aspetti, ma dobbiamo fare di più. Innanzitutto voglio toccare il tasto della mentalità: sono un po’ rammaricato sotto questo profilo, mi aspettavo di più contro il Ceriano”.
Il tecnico ha ricordato che le “partite vere” sono ormai alle porte: “Abbiamo molti obiettivi e dovremo farci trovare pronti. Non mi stanno bene alcune situazioni viste qui al Matteotti, ma sono contento per altri aspetti, per il grande lavoro svolto sin dal raduno del 7 agosto”.
La gara è dunque finita 2-1 per i cerianesi, con il Saronno che ha alternato buone giocate a passaggi a vuoto tipici del periodo di preparazione.
